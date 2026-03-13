Психолог объяснила, почему люди пишут «оки» вместо «ок»

Использование в переписке уменьшительно-ласкательных слов, например «оки» вместо «ок», может говорить о стремлении человека смягчить сообщение и избежать ощущения грубости или враждебности. Об этом рассказала ТАСС социальный психолог и антрополог НИУ ВШЭ Ольга Абрамова.

В интернете пользователи начали обсуждать слово «оки». По одной из версий, его придумали люди тревожного типа, которые переживали, что короткое «ок» может показаться слишком резким.

Абрамова объяснила, что подобные слова выполняют роль своеобразных «амортизаторов». Они помогают снизить вероятность того, что собеседник воспримет сообщение как грубое или холодное. По ее словам, в цифровой среде, где отсутствуют мимика и интонация, уменьшительные формы языка берут на себя роль сигнала о дружелюбии и отсутствии намерения обидеть. Такая лексика, по мнению эксперта, интуитивно воспринимается как способ сократить социальную дистанцию и показать доверие.

Психолог отметила, что для людей с высокой социальной тревожностью подобные слова могут выполнять роль защитного барьера. Однако психолингвистика не связывает напрямую использование уменьшительных форм в интернет-сленге с клинической тревожностью.

По словам Абрамовой, слово «оки» помогает нейтрализовать возможную холодность или скрытую агрессию, которые иногда ощущаются в коротком ответе «ок».

Она также указала, что использование уменьшительных форм связано с высокими показателями по шкале «Доброжелательность» в модели личности «Большая пятерка». Это может быть проявлением эмпатии. При этом в некоторых случаях подобная манера речи может отражать социальную тревожность — попытку расположить собеседника и избежать его негативной реакции.

Эксперт добавила, что исследования в области когнитивной регуляции показывают: уменьшительные формы могут активировать нейронные связи, связанные с ощущением безопасности и комфорта. Благодаря этому создается более позитивный эмоциональный фон и снижается уровень стресса.

