В Турции произошло сильное землетрясение

В центральной части Турции произошло сильное землетрясение. Об этом сообщили специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в ночь на пятницу, 13 марта, в 03:35 по местному времени, которое совпадает с московским. По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения достигла 5,3, что относится к сильным.

Эпицентр находился примерно в 46 километрах к северо-востоку от города Токат и в 21 километре от города Эрба. Очаг залегал на глубине шести километров.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. При этом после основного толчка была зафиксирована серия афтершоков магнитудой до двух баллов.

Накануне подземные толчки зафиксировали и в Анкаре. Магнитуда землетрясения составила 4,1. По данным местных сейсмологов, толчки были зафиксированы в провинции Хаймана, расположенной к югу от турецкой столицы. Жители нескольких районов Анкары почувствовали колебания и покинули здания, ожидая возможных повторных толчков.

