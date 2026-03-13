Размер шрифта
В Турции произошло сильное землетрясение

EMSC: землетрясение магнитудой 5,3 произошло в центральной Турции
Uwe Anspach/Global Look Press

В центральной части Турции произошло сильное землетрясение. Об этом сообщили специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в ночь на пятницу, 13 марта, в 03:35 по местному времени, которое совпадает с московским. По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения достигла 5,3, что относится к сильным.

Эпицентр находился примерно в 46 километрах к северо-востоку от города Токат и в 21 километре от города Эрба. Очаг залегал на глубине шести километров.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. При этом после основного толчка была зафиксирована серия афтершоков магнитудой до двух баллов.

Накануне подземные толчки зафиксировали и в Анкаре. Магнитуда землетрясения составила 4,1. По данным местных сейсмологов, толчки были зафиксированы в провинции Хаймана, расположенной к югу от турецкой столицы. Жители нескольких районов Анкары почувствовали колебания и покинули здания, ожидая возможных повторных толчков.

Ранее серия загадочных землетрясений произошла вблизи «Зоны 52» в США.

 
