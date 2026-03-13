Онколог предупредил о ранних симптомах рака мочевого пузыря

По данным ВОЗ, каждый год в мире выявляют более 500 тысяч новых случаев рака мочевого пузыря, а в России — около 11 тысяч. Чтобы не пропустить тяжелую болезнь, онкоуролог «СМ-Клиника» Александр Сысоев рекомендует присмотреться к ранним симптомам. О них он рассказал «Газете.Ru».

«Опухоли мочевого пузыря, как и ряд других онкозаболеваний, на начальной стадии «почувствовать» практически невозможно. Часто человек принимает слабо выраженные симптомы за что-то незначительное и сразу успокаивается. А проблема при этом остается, и со временем может случиться настоящая трагедия. Пациент приходит на прием к врачу и неожиданно для себя узнает о тяжелой болезни, причем далеко не на начальных стадиях», — говорит онкоуролог.

Эксперт выделил несколько признаков, которые могут сигнализировать о начале онкозаболевания.

Кровь в моче (красного или даже коричневого цвета) — один из наиболее распространенных симптомов рака мочевого пузыря. Многие пациенты иногда ошибочно связывают кровь с уретритом, циститом, камнями в почках или каким-нибудь другим заболеванием. Однако, как пояснил Сысоев, при росте раковой опухоли в мочевом пузыре тоже возникают кровотечения. Поэтому этот симптом ни в коем случае нельзя игнорировать, даже если впоследствии окажется, что причина вполне безобидная.

Еще один неочевидный признак — частые и болезненные мочеиспускания, ощущение «неопорожненного пузыря». Пациентам кажется, будто мочевой пузырь полный даже после похода в туалет.

«Что обычно думает человек в такой ситуации? Наверное, простатит или цистит… Да, этот симптом можно связать с целым рядом урологических заболеваний. Итог неправильно сделанных выводов нам, врачам, известен. Пациенты начинают заниматься самолечением вместо того, чтобы пойти и провериться у специалиста. Только представьте, какой урон здоровью могут принести такие необдуманные действия», — добавил специалист.

К признакам злокачественных опухолей мочевого пузыря Сысоев также отнес боль в пояснице. Так часто случается, когда новообразование сдавливает стенки мочевого пузыря и мочеточников, нарушая их нормальную работу.

Если на фоне перечисленных симптомов человек к тому же замечает потерю веса или постоянную усталость, стоит серьезнее отнестись к такому состоянию.

Онкоуролог порекомендовал при появлении крови в моче или нарушениях мочеиспускания немедленно обращаться в клинику, проходить плановые обследования (анализ мочи на онкомаркеры, УЗИ, цистоскопия с биопсией, КТ, МРТ) после 45–50 лет. Особенно это касается пациентов с факторами риска (курение, работа с химикатами, хронические воспалительные процессы мочевого пузыря).

Рак мочевого пузыря — скрытный и опасный. Но внимательное отношение к себе и своевременная диагностика помогут не только вовремя обнаружить онкозаболевание, но и подобрать наиболее эффективный вариант лечения. Это позволит выиграть ценное время и спасти человеку жизнь.

