Новости. Общество

В Бурятии отключение электричества привело к смерти многодетных родителей и их ребенка

Семья из Бурятии погибла после отключения электричества в доме
Yauheni Kazlou/Shutterstock/FOTODOM

Многодетные родители и их младший сын умерли спустя непродолжительное время после того, как у них дома отключили электричество. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в садоводческом товариществе «Черемушки» недалеко от Улан-Удэ. По данным издания, в декабре прошлого года семье отключили электроэнергию за неуплату.

«Этот шаг был сделан без учета одного важного обстоятельства: в данном доме электричество являлось единственным источником тепла, питая систему отопления через электрокотел», – сообщается в публикации.

В этот момент в регионе температура падала до -25 градусов. Чтобы не замерзнуть, внутри жилого дома супруги установили бытовой дизельный генератор.

Таким образом в помещении постепенно накапливался угарный газ. В день инцидента старший совершеннолетний сын забрал шестерых детей к себе, дома остались его родители и четырехлетний брат. Позже их нашли без признаков жизни.

«Предварительное заключение судмедэкспертизы указало на причину смерти: острое отравление угарным газом», – говорится в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Позже еще одно дело завели на представителя энергоснабжающей компании, так как отключение электричества повлекло за собой смерть человека.

После проверки выяснилось, что это был единственный безопасный способ отапливать жилье. Так как за окном были аномальные морозы, отключение создавало угрозу для членов семьи.

По словам уполномоченной по правам ребенка в регионе Вероники Штыкиной, детям окажут всю необходимую помощь.

