Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Общество

Жители Огайо заявили, что за неделю видели снежного человека уже 7 раз

В Огайо местные жители заявили, что за неделю видели 7 раз снежного человека
Bettmann Archive

На северо-востоке штата Огайо за последние дни зафиксировали семь сообщений о предполагаемых наблюдениях cнежного человека, пишет New York Post.

Большинство встреч, как утверждается, произошло между городами Акрон и Янгстаун в округе Портидж. Свидетели описывают крупное волосатое существо ростом до трех метров.

Один из последних предполагаемых инцидентов произошел вечером в понедельник в городе Стритсборо. По словам очевидца, автомобиль двигался возле ручья, когда на дороге внезапно появилось крупное коричневое существо.

Однако, как отмечают местные СМИ, ни одной фотографии предполагаемого существа сделано не было, несмотря на широкое распространение смартфонов с камерами.

Исследователи снежного человека считают, что наблюдения могут быть связаны между собой. Они выдвинули так называемую «теорию зеленого коридора»: предполагается, что существа могли перемещаться вдоль природной зоны тропы.

По версии энтузиастов, различия в росте и цвете шерсти — от коричневого до черного — могут указывать на то, что речь идет не об одном существе, а о возможной «семейной группе», мигрирующей через регион.

Ранее стало известно, что у ФБР может быть ДНК якобы снежного человека

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!