Жители Огайо заявили, что за неделю видели снежного человека уже 7 раз

В Огайо местные жители заявили, что за неделю видели 7 раз снежного человека

На северо-востоке штата Огайо за последние дни зафиксировали семь сообщений о предполагаемых наблюдениях cнежного человека, пишет New York Post.

Большинство встреч, как утверждается, произошло между городами Акрон и Янгстаун в округе Портидж. Свидетели описывают крупное волосатое существо ростом до трех метров.

Один из последних предполагаемых инцидентов произошел вечером в понедельник в городе Стритсборо. По словам очевидца, автомобиль двигался возле ручья, когда на дороге внезапно появилось крупное коричневое существо.

Однако, как отмечают местные СМИ, ни одной фотографии предполагаемого существа сделано не было, несмотря на широкое распространение смартфонов с камерами.

Исследователи снежного человека считают, что наблюдения могут быть связаны между собой. Они выдвинули так называемую «теорию зеленого коридора»: предполагается, что существа могли перемещаться вдоль природной зоны тропы.

По версии энтузиастов, различия в росте и цвете шерсти — от коричневого до черного — могут указывать на то, что речь идет не об одном существе, а о возможной «семейной группе», мигрирующей через регион.

Ранее стало известно, что у ФБР может быть ДНК якобы снежного человека