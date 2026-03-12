Власти Москвы хотят штрафовать «таксистов-зазывал»

Макаров: на московских вокзалах могут ввести штрафы для «таксистов-зазывал»

Для «таксистов-зазывал» могут ввести штрафы на столичных вокзалах и в аэропорту Внуково. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Владимир Макаров, передает АГН «Москва».

«Департамент <...> имеет право на основании своего положения издать соответствующий приказ, который введет запрет на территории вокзалов, автовокзалов и <...> аэропорта Внуково», — подчеркнул Макаров.

Замруководителя столичного департамента уточнил, что федеральный закон дает право московским властям ввести запрет на предложение услуг по перевозке пассажиров и багажа легкого такси за исключением мест, оборудованных для этих предложений. По словам Макарова, такие запреты уже были введены в Санкт-Петербурге и Московской области.

Представитель столичных властей уточнил, что санкции против «таксистов-зазывал» помогут обеспечить безопасную комфортную поездку для пассажиров. Он также отметил, что Москва планирует в этом перенять опыт Московской области.

Ранее стало известно, что в России обсуждается ограничение тарифов на такси.