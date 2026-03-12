Размер шрифта
Исследование показало, что пирамиды Гизы могут быть на тысячи лет старше, чем считалось

LADBible: возраст пирамид в Гизе может быть больше на тысячи лет
Meng Tao/Xinhua/Global Look Press

Пирамиды Гизы могут быть на тысячи лет старше, чем cчиталось, показывают исследования, пишет LADBible.

Согласно общепринятой версии, пирамиды в Гизе были построены примерно 4500 лет назад. Некоторые исторические источники предполагают, что основные пирамиды возвели в относительно короткий период — примерно между 2589 и 2504 годами до н. э.

Однако исследование 2026 года, проведенное итальянским инженером Альберто Донини, предлагает альтернативный способ датировки пирамид и предполагает, что они могут быть значительно старше.

В своей работе исследователь предложил анализировать степень эрозии камней. Он сравнил поверхности блоков, которые долгое время находились под известняковой облицовкой, с камнями, остававшимися открытыми для воздействия ветра и песка с момента строительства.

По словам Донини, часть облицовочных камней пирамид была снята около 675 лет назад и использована при строительстве зданий в Каире. Сравнивая уровень разрушения на ранее защищенных и постоянно открытых поверхностях, можно попытаться определить, как долго они подвергались воздействию окружающей среды.

Если предложенный метод окажется точным, расчеты могут указывать на то, что пирамиды были построены значительно раньше — возможно, десятки тысяч лет назад, вплоть до позднего палеолита.

Однако пока большинство археологов придерживается традиционных методов датировки, основанных на исторических источниках, археологических находках и радиоуглеродном анализе. Поэтому выводы нового исследования остаются предметом научных дискуссий и требуют дальнейших подтверждений.

Ранее экскурсовод арестован в Египте был арестован за осквернение 4000-летней пирамиды.

 
