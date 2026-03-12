Врач оценила идею ввести в РФ возрастные ограничения на продажу фастфуда

Диетолог Дарья Русакова в беседе с «Ридусом» прокомментировала идею ввести в России возрастные ограничения на продажу фастфуда. По ее мнению, инициатива вполне уместна, поскольку именно в подростковом возрасте формируются пищевые привычки. Однако обеспечить соблюдение запрета будет сложно, считает эксперт.

«Соблюдение возрастных ограничений может быть затруднительным, а обходить их достаточно просто — можно будет просить более старших товарищей приобрести запрещенную еду. Поэтому нужно взвесить все «за» и «против», — сказала Русакова.

По ее словам, вместо запретов следует заниматься повышением осведомленности молодежи о нормах правильного питания.

С соответствующей инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он призвал ограничить продажу фастфуда вблизи высших учебных заведений и поднять возраст для его покупки до 21 года.

Ранее ученые выяснили, что фастфуд и сладкие напитки повышают риск переломов.