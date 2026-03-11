Еноты решают головоломки ради удовольствия, выяснили ученые

Ученые из Университета Британской Колумбии обнаружили, что еноты решают головоломки не только ради награды, но и из любопытства. Животные продолжали выполнять задания даже тогда, когда угощение отсутствовало. Результаты исследования опубликованы на платформе Science Direct.

Чтобы изучить способность енотов к решению задач, исследователи разработали специальную коробку-головоломку с девятью входными отверстиями. Каждое из них было оснащено различными механизмами — защелками, раздвижными дверцами и ручками. В центре коробки помещали зефир, который служил наградой за решение задачи.

Животным давали 20 минут на взаимодействие с коробкой. Отверстия различались по уровню сложности — от простых до сложных. Однако результаты эксперимента показали, что еноты продолжали открывать механизмы даже тогда, когда внутри уже не было зефира.

По словам ученых, действия животных стали неожиданностью: исследователи не предполагали, что еноты смогут открыть все типы механизмов в рамках одного эксперимента.

Такое поведение рассматривается как признак поиска информации: животные продолжали исследовать объект, чтобы лучше понять, как он устроен. Наблюдения показали, что при решении простых задач еноты использовали разнообразные стратегии, пробуя разные способы открытия. Когда задачи становились сложнее, они чаще возвращались к ранее успешным действиям, но при необходимости могли менять подход.

Исследователи отмечают, что животные фактически балансировали между исследованием новых решений и использованием уже проверенных методов. Подобная стратегия позволяет эффективно решать задачи в условиях неопределенности.

По мнению соавтора работы Сары Бенсон-Амрам, полученные результаты помогают объяснить, почему еноты так успешно адаптируются к городской среде. Их ловкие передние лапы позволяют манипулировать объектами, а выраженное любопытство стимулирует исследование новых источников пищи.

Ученые отмечают, что, несмотря на известную репутацию енотов как сообразительных животных, их когнитивные способности до сих пор изучены относительно мало.

