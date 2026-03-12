Размер шрифта
В Госдуме не работает ни один мессенджер

В Думе сообщили о неработающем Wi-Fi и мессенджерах
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В здании Госдумы перестал работать Wi-Fi. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин.

«В Госдуме перестал работать думский Wi-Fi. Еще вчера он брал не на всех телефонах, а теперь обеих сетей (одна для всех, другая под паролем, — причем вчера ее тоже не было) просто нет. Всецело одобряю: депутаты должны быть едины с народом. Когда «Единая Россия» своей политикой удушения (или «охлаждения») добьет канализацию, туалеты в Думе тоже надо будет отключить», — подчеркнул парламентарий.

Делягин также отметил, что отсутствие связи объединило парламент с народом в цифровом детоксе и свободе от дурных новостей. Он также заявил, что отсутствие новостей является лучшей новостью.

До этого в Госдуме призвали дополнить «белый список» сайтов кикшерингом (сервисом краткосрочной аренды электросамокатов) и прочими сервисами. По мнению парламентариев, в него следует внести различные сервисы, работа которых связана с SIM-картами, в том числе кассовые терминалы, шлагбаумы, банкоматы и видеокамеры.

Ранее в Госдуме исключили попадание Telegram в «белый список».

 
