Red Wings разрешила перевозить животных в самолете

Red Wings разрешила перевозить животных на соседнем кресле и в жесткой переноске

Российская авиакомпания Red Wings ввела новую услугу перевозки животных на соседнем пассажирском кресле. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Уточняется, что на борт можно взять одну переноску с домашним животным общим весом до 23 кг и размером не более 50×40×40 см. В авиакомпании пояснили, что контейнер для перевозки должен быть жестким или полужестким, так как его устанавливают на кресло и закрепляют ремнем безопасности через верхнюю ручку. В целях безопасности переноску размещают только на кресле у иллюминатора, подчеркнули в Red Wings.

«Питомец должен свободно вставать в полный рост и поворачиваться внутри переноски», — говорится в сообщении авиаперевозчика.

Дополнительное место оплачивается по тарифу взрослого пассажира, добавили в компании.

До этого авиакомпания «Победа» разрешила перевозить домашних животных весом не больше 15 килограммов в салоне самолета. По мнению ветврача Владимира Уражевского, разрешение брать с собой питомца в салон самолета позволит значительно снизить уровень его стресса от перелета.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать в поездку правильную переноску для питомца.