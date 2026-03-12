Казачка из Подмосковья нашла дальних родственников благодаря районной газете

Казачка из Электостали Плиско проследила родословную до 1703 года

Жительница Электростали Наталья Плиско, казачка в восьмом поколении, во время изучения истории своего рода узнала о нем и дальних родственниках больше благодаря статье в районной газете Ростовской области «Перекресток». Об этом сообщила редакция портала «Российское казачество».

Уточняется, что Плиско верна казачьим традициям, и, чтобы передать потомкам историю рода, занялась изучением семейного древа.

В процессе она нашла публикацию своего дальнего родственника в районной газете Ростовской области об их общем предке, писавшем челобитную атаману в 1703 году c просьбой о создании станицы на слиянии рек Калитва и Северский Донец.

Отмечается, что Плиско чтит многовековые традиции, которые передавались в ее семье из поколения в поколение.

«Бабушка учила со мной молитвы, показывала, как катать лапшу и рубить капусту», — поделилась она в беседе с представителями портала.

Также Плиско научилась фланкировать и совместно с Электростальским хутором организовала молодежный казачий центр «Бекет», в котором казачата обучаются традиционным искусствам: фланкировке, самообороне, троеборью, огневой подготовке и верховой езде.

За активную волонтерскую деятельность Плиско получила благодарность от атамана Центрального казачьего войска, а ее муж был удостоен наград за гуманитарную помощь.