Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Общество

Россиянин украл у семьи возлюбленной 1,2 млн рублей и вылечил зубы

В Крыму мужчина украл 1,2 млн рублей, чтобы отдать долг стоматологу
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

В Симферополе суд приговорил местного жителя к трем годам колонии за кражу 1,2 млн рублей у семьи своей сожительницы, часть денег он потратил на стоматолога. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Волне».

Житель Симферополя поссорился со своей сожительницей, женщина выгнала его из дома. Перед уходом мужчина вспомнил, что родственник возлюбленной недавно продал машину и хранил дома деньги. Прихватив 1,2 млн рублей, злоумышленник вместе со своими вещами отправился на вокзал.

По дороге симферополец встретил сына своего стоматолога и передал ему часть денег, потому что раньше лечил у него зубы в долг. В клинике деньги пересчитали и поняли, что сумма не совпадает с обычной оплатой. Сотрудники стоматологии связались с родственниками сожительницы, которые поняли, что речь идет об украденных у ее семьи средствах.

Зять попытался перехватить вора на автовокзале, но тот успел уехать и купить новый телефон. Позже его задержали. Суд назначил ему три года лишения свободы.

Ранее сожитель дочери украл у москвички драгоценности на 3 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!