Россиянин украл у семьи возлюбленной 1,2 млн рублей и вылечил зубы

В Симферополе суд приговорил местного жителя к трем годам колонии за кражу 1,2 млн рублей у семьи своей сожительницы, часть денег он потратил на стоматолога. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Волне».

Житель Симферополя поссорился со своей сожительницей, женщина выгнала его из дома. Перед уходом мужчина вспомнил, что родственник возлюбленной недавно продал машину и хранил дома деньги. Прихватив 1,2 млн рублей, злоумышленник вместе со своими вещами отправился на вокзал.

По дороге симферополец встретил сына своего стоматолога и передал ему часть денег, потому что раньше лечил у него зубы в долг. В клинике деньги пересчитали и поняли, что сумма не совпадает с обычной оплатой. Сотрудники стоматологии связались с родственниками сожительницы, которые поняли, что речь идет об украденных у ее семьи средствах.

Зять попытался перехватить вора на автовокзале, но тот успел уехать и купить новый телефон. Позже его задержали. Суд назначил ему три года лишения свободы.

