Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Общество

11-летний мальчик стал инвалидом после военно-патриотических сборов в Подмосковье

«МК»: школьник стал инвалидом из-за обрушения дула танка на сборах в Подмосковье
Jurga Jot/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье 11-летний мальчик получил тяжелую травму на военно-патриотических сборах, что привело к инвалидности. Об этом стало известно mk.ru.

Несчастный случай произошел в учебной воинской части в Дмитровском городском округе, где подростки осваивали армейские навыки, включая эвакуацию из горящего танка. Во время занятия с использованием старого танка Т-72 на руку ребенка обрушилось дуло пушки.

По словам школьника, группа фотографировалась у танка, несколько ребят оперлись на дуло, и оно надломилось. Однако педагоги заявили, что ребенок сам полез в люк, хотя детям запретили подходить близко к технике.

Полученная травма оказалась серьезной. С раздробленной правой кистью мальчика из местной больницы доставили в столичный Центр детской хирургии им. Рошаля. Лечение длилось месяц, но ребенок не смог до конца восстановиться и получил инвалидность, лишившись возможности заниматься гитарой и фортепиано.

Его мать подала в суд, указав, что организаторы мероприятия просили сына солгать, что он получил травму от упавшей ветки в лесу, и потребовала 3 млн рублей морального вреда, а также покрытия расходов на лечение. В итоге Талдомский районный суд взыскал с Центра патриотической направленности 1 млн рублей компенсации, 42 900 рублей за лечение и еще 5856 рублей за транспортные расходы.

Ранее семья отсудила 4 млн рублей за ошибки врачей во время ведения беременности и родов, вызвавшие инвалидность у ребенка.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!