11-летний мальчик стал инвалидом после военно-патриотических сборов в Подмосковье

«МК»: школьник стал инвалидом из-за обрушения дула танка на сборах в Подмосковье

В Подмосковье 11-летний мальчик получил тяжелую травму на военно-патриотических сборах, что привело к инвалидности. Об этом стало известно mk.ru.

Несчастный случай произошел в учебной воинской части в Дмитровском городском округе, где подростки осваивали армейские навыки, включая эвакуацию из горящего танка. Во время занятия с использованием старого танка Т-72 на руку ребенка обрушилось дуло пушки.

По словам школьника, группа фотографировалась у танка, несколько ребят оперлись на дуло, и оно надломилось. Однако педагоги заявили, что ребенок сам полез в люк, хотя детям запретили подходить близко к технике.

Полученная травма оказалась серьезной. С раздробленной правой кистью мальчика из местной больницы доставили в столичный Центр детской хирургии им. Рошаля. Лечение длилось месяц, но ребенок не смог до конца восстановиться и получил инвалидность, лишившись возможности заниматься гитарой и фортепиано.

Его мать подала в суд, указав, что организаторы мероприятия просили сына солгать, что он получил травму от упавшей ветки в лесу, и потребовала 3 млн рублей морального вреда, а также покрытия расходов на лечение. В итоге Талдомский районный суд взыскал с Центра патриотической направленности 1 млн рублей компенсации, 42 900 рублей за лечение и еще 5856 рублей за транспортные расходы.

Ранее семья отсудила 4 млн рублей за ошибки врачей во время ведения беременности и родов, вызвавшие инвалидность у ребенка.