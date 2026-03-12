Размер шрифта
Врач раскрыл, может ли ботокс спровоцировать развитие деменции

Врач Лавров: ботокс не может спровоцировать развитие деменции
Уколы красоты не могут спровоцировать развитие деменции, поскольку ботулотоксин типа А работает строго локально, на уровне нервно-мышечного синапса в месте инъекции. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-терапевт Максим Лавров.

«В неврологии мы используем этот препарат уже более тридцати лет для лечения детей с ДЦП, пациентов после инсульта и людей с хронической мигренью. Дозировки там в десятки раз превышают те, что колют вам в лоб от морщин. Если бы ботулотоксин вызывал когнитивные нарушения, мы бы уже столкнулись с эпидемией слабоумия среди этих пациентов», — сказал специалист.

Более того, по его словам, коррекция гиперактивных мышц лица посылает в мозг сигналы спокойствия, что эффективно используется даже в терапии депрессивных состояний.

Косметолог и биохимик Валерия Ромашина до этого говорила, что натуральный молотый кофе может принести пользу для здоровья кожи, этот мощный алкалоид при местном применении способен вызвать кратковременный ангиоспазм с последующим расширением сосудов.

По ее словам, данный процесс стимулирует отток лимфы и помогает запустить обновление кожи на клеточном уровне. Если сочетать кофе с медом и мукой злаковых, можно также удалить ороговевшие частицы без повреждения гидролипидной мантии.

Ранее врач объяснила, почему опасно каждый день мыться с гелем для душа.

 
