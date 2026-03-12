Размер шрифта
Диетолог назвала продукты, усиливающие сонливость

Диетолог Лебедева: десерты и жирные блюда могут вызвать сонливость
Ряд продуктов может вызывать сонливость не только из-за тяжести еды, но и из-за особенностей своего состава, а также влияния на обмен веществ и нервную систему. В первую очередь к такой пище относятся сладости, выпечка, белый хлеб и десерты с высоким содержанием быстрых углеводов и сахара. Об этом RT рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ, кандидат медицинских наук Анастасия Лебедева.

Специалист объяснила, что после этих продуктов в крови резко повышается уровень глюкозы, который затем так же быстро падает, вызывая чувство усталости, сонливости и вялости.

Такой же эффект возникает из-за тяжелых, жирных и жареных блюд, поскольку при их переваривании организм тратит большое количество энергии на расщепление жиров, а кровоток и метаболизм замедляются. В результате когнитивная активность мозга и ощущение бодрости снижаются. К этим продуктам относятся колбасы, сыры, жирное мясо, сливочные соусы и фастфуд.

«Некоторые продукты содержат аминокислоту триптофан — предшественник серотонина, который влияет на сон и настроение. К ним относятся молоко, йогурт, бананы и орехи. В сочетании с углеводами они способствуют выработке серотонина и мелатонина, что усиливает расслабление и сонливость, особенно в вечернее время», — отметила диетолог.

Она добавила, что причиной сонливости также могут стать алкогольные и крепкие напитки. Алкоголь подавляет работу нервной системы и нарушает ритм сна, провоцируя усталость и упадок сил.

При этом чаще всего сонливость связана с сочетанием быстрых углеводов, жиров и продуктов, оказывающих влияние на нервную систему. Для того чтобы избежать чрезмерной усталости, рекомендуется следить за размером порций и придерживаться сбалансированного рациона. Особенно важно делать это в рабочее время и в первую половину дня.

Ранее диетологи раскрыли, каким должен быть идеальный завтрак для похудения.

 
