Мужчина заразился плотоядными бактериями в отпуске и попал в реанимацию

Американец в отпуске заразился плотоядными бактериями и попал в реанимацию
Мужчина из США заразился плотоядными бактериями во время отпуска, пишет LADBible.

Как пишут СМИ, 62-летний Брайан Роуш проводил каникулы, катаясь на водных горках и купаясь в море. Когда мужчина вернулся домой, его состояние резко ухудшилось. По словам его дочери Бриттани, уже через несколько часов отца госпитализировали в тяжелом состоянии с септическим шоком, интубировали и подключили к аппарату ИВЛ. Врачи заподозрили у пациента некротизирующий фасциит — крайне редкую инфекцию, поражающую глубокие слои кожи и мягких тканей.

Заболевание, известное как «пожирающая плоть», развивается стремительно и может возникнуть даже из-за незначительной раны. В данном случае инфекция, предположительно, попала в организм Роуша через царапину на лодыжке. К моменту экстренной операции у Брайана уже развился сепсис. Медикам пришлось удалить значительную часть пораженных тканей — от лодыжки до нижней части голени. В результате септического шока у американца отказали легкие, печень и почки, поэтому его ввели в искусственную кому. Врачи оценивали шансы мужчины на выживание всего в 10%.

Однако спустя неделю интенсивной терапии и курса мощных антибиотиков состояние Роуша начало улучшаться. Легкие и печень стали восстанавливаться, и мужчина вышел из критического состояния. Несмотря на положительную динамику, ему предстоит длительное восстановление в специализированном учреждении: Брайан заново учится ходить и пользоваться конечностями.

Ранее танцовщица осталась без рук и ног после того, как ее укусил комар во время отпуска.
 
