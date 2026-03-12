Размер шрифта
Россиянкам объяснили, как получить и обналичить родовой сертификат

Юрист Кубасова: в 2026 году сумма родового сертификата составляет 12 тыс.рублей
Россиянки имеют право оформить родовой сертификат — это документ госпрограммы для оплаты медуслуг, которые женщинам оказывают во время беременности, родов и наблюдения за ребенком в первый год его жизни. Получить его можно бесплатно, в этом году сумма сертификата составляет 12 тыс. рублей, сообщила в беседе с 360.ru юрист Наталья Кубасова.

Из суммы сертификата 4 тыс. рублей направляется в женскую консультацию, где наблюдается беременная, еще 6 тыс. рублей предназначаются для медуслуг в роддоме во время родов и в послеродовой период. Оставшиеся 2 тыс. рублей перечисляются детской клинике, которая обеспечивает наблюдение за ребенком до одного года.

«Сумма 12 тысяч рублей — это общий размер средств по сертификату, а не ежемесячная выплата», — пояснила юрист.

Сертификат оформляется только в электронном виде после постановки женщины на учет в консультации. Для этого нужно предоставить паспорт, полис ОМС и СНИЛС, перечислила юрист. По ее словам, после этого женщине достаточно будет при поступлении в роддом назвать номер СНИЛС – это позволит в автоматическом режиме найти родовой сертификат пациентки.

Ранее в ОП РФ предложили увеличить родовой сертификат до 33 тыс. рублей.

 
