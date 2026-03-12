В России хотят ужесточить правила для организации хостелов в жилых домах

В России необходимо ограничить работу хостелов в многоквартирных домах на законодательном уровне. Соответствующую инициативу депутат Госдумы Леонид Слуцкий направил вице-премьеру Марату Хуснуллину, передает 360.ru со ссылкой на документ.

Парламентарий призвал ввести норму, согласно которой открывать хостелы в домах можно будет только соблюдении проектных норм нагрузки на инженерные системы. Кроме того, для этого нужно сначала получить согласие жильцов дома, убежден Слуцкий. По его словам, сегодня в России насчитывается порядка 5 тыс. хостелов, большая часть которых находятся в домах, вызывая массу недовольства россиян. В том числе граждане жалуются на шум, антисанитарию и даже небезопасность, так как часто в таких гостиницах селятся мигранты.

«Иностранцы шумят в ночное время, портят имущество, мусорят и создают для жизни собственникам соседних квартир невыносимые условия, — подчеркнул депутат. — Чрезмерная эксплуатация систем водо- и электроснабжения приводит к ускоренному износу, платить за который приходится из кармана добросовестных владельцев».

По его мнению, утверждение инициативы позволит не только навести порядок в вопросах миграционного учета, но и повысит комфорт и безопасность россиян.

