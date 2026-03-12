Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

В России хотят ужесточить правила для организации хостелов в жилых домах

В Госдуме призвали ограничить работу хостелов в многоквартирных домах
Максим Блинов/РИА «Новости»

В России необходимо ограничить работу хостелов в многоквартирных домах на законодательном уровне. Соответствующую инициативу депутат Госдумы Леонид Слуцкий направил вице-премьеру Марату Хуснуллину, передает 360.ru со ссылкой на документ.

Парламентарий призвал ввести норму, согласно которой открывать хостелы в домах можно будет только соблюдении проектных норм нагрузки на инженерные системы. Кроме того, для этого нужно сначала получить согласие жильцов дома, убежден Слуцкий. По его словам, сегодня в России насчитывается порядка 5 тыс. хостелов, большая часть которых находятся в домах, вызывая массу недовольства россиян. В том числе граждане жалуются на шум, антисанитарию и даже небезопасность, так как часто в таких гостиницах селятся мигранты.

«Иностранцы шумят в ночное время, портят имущество, мусорят и создают для жизни собственникам соседних квартир невыносимые условия, — подчеркнул депутат. — Чрезмерная эксплуатация систем водо- и электроснабжения приводит к ускоренному износу, платить за который приходится из кармана добросовестных владельцев».

По его мнению, утверждение инициативы позволит не только навести порядок в вопросах миграционного учета, но и повысит комфорт и безопасность россиян.

Росгвардия ранее задержала 370 мигрантов в ходе рейда в московском хостеле.

 
Теперь вы знаете
Владислав Сурков уехал из России. Главное из его биографии, которую экранизируют на Западе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!