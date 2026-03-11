Москвич проиграл суд о бесплатной пицце в течение 100 лет за татуировку Domino's

Мещанский районный суд Москвы отклонил иск Дмитрия Мезенцева к сети пиццерий Domino's, в котором житель столицы требовал обязать компанию 100 лет кормить его бесплатной пиццей в обмен на татуировку с ее логотипом. Об этом сообщает РИА Новости.

В сентябре 2018 года мужчина поучаствовал в рекламной акции «Доминос навсегда». По ее условиям, первые 350 человек, сделавшие татуировку с логотипом Domino's, получили каждый год в течение 100 лет сертификат на 100 промокодов на пиццу. С декабря 2022 года они перестали действовать, а на обращения в техподдержку и досудебную претензию компания не ответила. Мезенцев подал иск, в котором потребовал признать за ним право на 100 бесплатных пицц диаметром 28 см каждый год до 2118 года и возместить моральный вред, говорится в судебных документах.

Как отмечается в материале, суд отказал в удовлетворении иска, так как организатор акции может изменить ее или прекратить. Рекламные акции не попадают под действие закона «О защите прав потребителей». Апелляцию Мезенцева суд тоже отклонил.

Прошлой весной российские фанаты Genshin Impact начали скупать сыр и сметану ради мерча. Условия акции предполагали, что при совершении покупок на определенную сумму клиенты получали маленькую фигурку с изображением одного из героев компьютерной игры. Как выяснилось, дети и подростки в состоянии приобрести весь ассортимент того или иного сыра или сметаны, чтобы выиграть приз с любимым персонажем.

