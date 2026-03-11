Размер шрифта
«Единая Россия» проведет онлайн-диктант для проверки цифровой грамотности

Якушев: онлайн-диктант способствует формированию в РФ безопасной цифровой среды
BongkarnGraphic/Shutterstock/FOTODOM

Во всех регионах России пройдет проверка цифровой грамотности населения в формате онлайн-диктанта. Инициатива реализуется в рамках проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия», сообщила пресс-служба политической силы.

Уточняется, что пройти тестирование сможет любой совершеннолетний гражданин России. Акция стартует с 7 апреля, сам диктант будет проходить в течение недели. Генеральным информационным партнером акции выступит медиахолдинг Rambler&Co.

Вопросы диктанта создавались с учетом особенностей различных целевых аудиторий и уровня подготовки участников. В тестировании предусмотрены разные блоки заданий для школьников и молодежи, студентов и молодых специалистов, работающих граждан, представителей социальной сферы, а также для россиян старшего возраста, пенсионеров и продвинутых пользователей.

По итогам тестирования каждый участник получит именной электронный сертификат с результатами и правильными ответами, а также возможность ознакомиться с разбором заданий и рекомендациями экспертов.

В партии подчеркнули, что цифровой диктант направлен на объективную оценку реального уровня цифровой грамотности россиян и анализ эффективности федеральных и региональных программ цифрового просвещения.

По итогам тестирования будет проведена комплексная аналитическая работа и подготовлен развернутый отчет, отражающий уровень цифровых компетенций различных социальных и возрастных групп, региональные особенности и ключевые проблемные зоны.

Также полученные данные лягут в основу работы по актуализации методических и образовательных материалов.

«Результаты диктанта станут основой для дальнейшего развития просветительских программ, адаптированных под реальные потребности разных возрастных и социальных групп, а значит — будут работать на формирование устойчивой и безопасной цифровой среды в стране», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Кроме того, результаты диктанта станут основой для модернизации технологического блока Народной программы «Единой России».

 
