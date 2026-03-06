Размер шрифта
В Rambler&Co рассказали об использовании ИИ для создания позитивного контента

В Москве обсудили защиту молодежи от недружественного контента
Пресс-служба Rambler&Co

При работе с молодежью важно учитывать скорость изменения медиаландшафта. Об этом на полях X Всероссийской научно‑практической конференции «Информационная безопасность и дети» в Национальном центре «Россия» заявила исполнительный директор портала «Рамблер» и директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова.

На секции «Создание и продвижение позитивного контента как инструмента ослабления влияния недружественных информационных атак на сознание подрастающего поколения» топ-менеджер Rambler&Co рассказала, как ИИ помогает говорить с детьми на их языке и защищать их от деструктивного контента.

По словам Ивановой, медиаплатформа адаптируется к новым паттернам поведения детей и подростков в цифровой среде: длинные лонгриды трансформируются в короткие тексты с эмодзи, а часть сценариев переводится в диалог с ИИ‑агентом.

«Говоря о молодежи, надо фокусно обратить внимание на скорость изменения медиаландшафта — не успели привыкнуть к формам контента в социальных сетях и мессенджерах, молодежь уже в ИИ-приложениях. Залог успеха в сотрудничестве бизнеса, государства и общественных организаций с целью достичь синергии действий по подаче материалов об информационной грамотности детей и подростков», — подчеркнула Иванова.

Отдельно она отметила важность интеграции экспертных материалов в ИИ‑модели, с которыми молодежь взаимодействуют каждый день.

По словам Ивановой, бизнес способен быстро развивать технологические решения и интерфейсы, но фундаментальное содержание — методические материалы, образовательные программы, проекты по воспитанию медиаграмотности и сохранению культурного кода — создают профильные организации и профессиональное сообщество.

 
