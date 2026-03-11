Размер шрифта
Имя русской женщины-инженера присвоят факультету Национального университета Парагвая

В столице Парагвая Асунсьоне в рамках мероприятий к 100-летию Инженерного факультета Национального университета города пройдет торжественная церемония присвоения лабораторному комплексу имени русской женщины-инженера Натальи Срывалиной. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что это — знак признания выдающегося вклада Срывалиной в развитие факультета и инженерного образования в Парагвае, а также символ преемственности поколений и важности роли женщин в науке и инженерии.

Наталья Срывалина вошла в историю cтраны как первая женщина-инженер, окончившая Инженерный факультет Национального университета Асунсьона. Получив образование в период, когда инженерная профессия оставалась преимущественно мужской, она стала примером профессионализма, настойчивости и преданности науке.

После окончания вуза Срывалина занялась научной и преподавательской деятельностью в университете, многие годы работала со студентами, а также участвовала в развитии лабораторной базы факультета.

Вклад Срывалиной в подготовку инженеров и развитие технического образования сделал ее одной из самых знаковых фигур в истории факультета.

Также Срывалина участвовала в строительстве в Асунсьоне первого крупного торгового центра, гостиницы, и вела инженерные расчеты для проекта расширения здания городского порта — одного из ключевых инфраструктурных объектов столицы Парагвая.

Кроме того, в рамках торжеств состоится презентация новой книги об истории факультета. Отдельная глава издания посвящена русским специалистам, сыгравшим ключевую роль в становлении инженерного образования в Парагвае.

Организаторы также отметили, что юбилейные мероприятия станут не только поводом вспомнить историю факультета, но и возможностью подчеркнуть международный характер его развития. Вклад русских инженеров и преподавателей, работавших в Парагвае, стал важной частью научного и образовательного наследия университета и продолжает служить основой для сотрудничества и академического обмена между странами.

 
