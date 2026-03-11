«Единая Россия» дополнительно защитит права работающих граждан

Партия «Единая Россия» подготовила поправки в Трудовой кодекс и Кодекс об административных правонарушениях для защиты прав граждан, работодатели которых подменяют трудовые договоры гражданско-правовыми. Об этом сообщил замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

Парламентарий отметил, что сегодня нередки случаи, когда работодатели злоупотребляют наличием на рынке гибких форм занятости и самозанятости, и выдают трудовые отношения за гражданско-правовые.

«Они заключают с работником не трудовой договор, а договор об оказании услуг гражданско-правового характера. Это означает, что он лишается законных прав на отпуск, на зарплату не ниже минимального размера оплаты труда, нормирования рабочего времени, охрану труда и целого ряда других социальных гарантий, которые вытекают из трудового законодательства», — подчеркнул Исаев.

По словам политика, законопроект «Единой России» введет в Трудовой кодекс четкие признаки трудовых отношений, основанные на правовой позиции Верховного суда от 2018 года.

В их число входят систематическая работа у работодателя, фактическое признание отношений, подразумевающее предоставление выходных и отпусков, регулярные выплаты. Также авторы документа отнесли к ним участие работника в создании прибыли работодателя.

Принятие поправок наделит Роструд правом выносить работодателю предписание об устранении соответствующих нарушений и переоформлении гражданско-правовых отношений в трудовые.

«Сейчас инспекция может выявить такое нарушение только при расследовании несчастных случаев. В случае неисполнения предписания инспекция может обратиться в суд», — напомнил Исаев.

Кроме того, поправками в КоАП предлагается считать нарушение прав каждого работника отдельным правонарушением. Это исключит ситуацию, когда работодателю выгоднее платить один штраф, массово экономя на социальных гарантиях.

В случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 марта 2027 года.