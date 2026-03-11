Размер шрифта
На Камчатке металлический штырь пробил дно машины и ранил пассажирку

На Камчатке арматура пробила дно иномарки и вонзилась в женщину
Telegram-канал «Mash»

В Петропавловске-Камчатском металлический штырь пробил днище автомобиля Toyota Corolla Axio и вонзился в 47-летнюю пассажирку, женщину экстренно госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на улице Пономарева в районе дома № 31. 50-летний водитель наехал на металлический предмет, который насквозь пробил днище машины, пассажирское кресло и вонзился в ягодицу его жены.

Пострадавшей потребовалась помощь медиков, женщину на скорой доставили в больницу и прооперировали. Обстоятельства произошедшего выясняются.

До этого в Башкирии 19-летняя пассажирка выпала из автомобиля во время движения. Девушка спала на заднем сиденье, когда водитель решил устроить дрифт. Во время маневра россиянка оказалась на асфальте, но не пострадала.

Ранее в Новосибирске школьница выпала из автобуса на ходу.

 
