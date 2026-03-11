На курорте «Манжерок» пройдет чемпионат России по горнолыжному спорту

Более 120 горнолыжников примут участие в чемпионате России на курорте «Манжерок»

Более 120 спортсменов из 20 регионов России примут участие в чемпионате России по горнолыжному спорту, который пройдет с 13 по 18 марта на всесезонном курорте Сбера «Манжерок», сообщает пресс-служба курорта.

Всего будет разыграно 4 комплекта медалей.

Как отметил генеральный директор курорта Владимир Щербинин, склоны готовы к спортивному сезону.

«Главные гонки национального календаря пройдут на трассе курорта «Сибирь». Для слалома-гиганта здесь была подготовлена трасса протяженностью более 1200 м с перепадом высот 450 метров», — сказал он.

Спортсмены будут соревноваться в дисциплинах «Слалом» и «Слалом-гигант».

Главными фаворитами соревнований являются Александр Хорошилов, Семен Ефимов, Александр Андриенко и Иван Кузнецов.

Среди женщин в числе фаворитов Юлия Плешкова, Екатерина Ткаченко, Виталина Гирина и Танзила Исраилова.

Для зрителей на выкате трассы «Сибирь» будет работать специальная зона с большим экраном.