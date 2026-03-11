Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

На курорте «Манжерок» пройдет чемпионат России по горнолыжному спорту

Более 120 горнолыжников примут участие в чемпионате России на курорте «Манжерок»
Пресс-служба курорта «Манжерок»

Более 120 спортсменов из 20 регионов России примут участие в чемпионате России по горнолыжному спорту, который пройдет с 13 по 18 марта на всесезонном курорте Сбера «Манжерок», сообщает пресс-служба курорта.

Всего будет разыграно 4 комплекта медалей.

Как отметил генеральный директор курорта Владимир Щербинин, склоны готовы к спортивному сезону.

«Главные гонки национального календаря пройдут на трассе курорта «Сибирь». Для слалома-гиганта здесь была подготовлена трасса протяженностью более 1200 м с перепадом высот 450 метров», — сказал он.

Спортсмены будут соревноваться в дисциплинах «Слалом» и «Слалом-гигант».

Главными фаворитами соревнований являются Александр Хорошилов, Семен Ефимов, Александр Андриенко и Иван Кузнецов.

Среди женщин в числе фаворитов Юлия Плешкова, Екатерина Ткаченко, Виталина Гирина и Танзила Исраилова.

Для зрителей на выкате трассы «Сибирь» будет работать специальная зона с большим экраном.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!