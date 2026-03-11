На Кавказе пенсионер выстрелил в глаз соседской кошке

Во Владикавказе пенсионер выстрелил в соседскую кошку из винтовки

В Северной Осетии кошка получила пулю в глаз и чудом выжила после проникновения на чужой участок. Об этом сообщает МВД по республике.

Уголовное дело по факту жестокого обращения с животным (ч. 1 ст. 245 УК РФ) возбудили в отношении пенсионера из Владикавказа. Сначала в полицию обратилась местная жительница, которая заявила, что неизвестный выстрелил в глаз ее кошке.

Стражи порядка опросили соседей женщины и возможных очевидцев произошедшего, после чего задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1951 года рождения.

Мужчина пояснил, что к нему в огород, где он выращивает овощи, часто пробираются соседские кошки, что вызывают у него агрессию. Так произошло и 22 февраля, но в этот раз домовладелец выстрелил в животное из пневматической винтовки. Теперь пенсионеру грозит реальный срок, ведется следствие.

