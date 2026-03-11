Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

На Кавказе пенсионер выстрелил в глаз соседской кошке

Во Владикавказе пенсионер выстрелил в соседскую кошку из винтовки
ГУ МВД России по Республике Северная Осетия - Алания

В Северной Осетии кошка получила пулю в глаз и чудом выжила после проникновения на чужой участок. Об этом сообщает МВД по республике.

Уголовное дело по факту жестокого обращения с животным (ч. 1 ст. 245 УК РФ) возбудили в отношении пенсионера из Владикавказа. Сначала в полицию обратилась местная жительница, которая заявила, что неизвестный выстрелил в глаз ее кошке.

Стражи порядка опросили соседей женщины и возможных очевидцев произошедшего, после чего задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1951 года рождения.

Мужчина пояснил, что к нему в огород, где он выращивает овощи, часто пробираются соседские кошки, что вызывают у него агрессию. Так произошло и 22 февраля, но в этот раз домовладелец выстрелил в животное из пневматической винтовки. Теперь пенсионеру грозит реальный срок, ведется следствие.

Ранее челябинский живодер постирал кота в машинке и выбросил на балкон в -30°С.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!