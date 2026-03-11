Размер шрифта
11 человек ослепли на один глаз после лечения в офтальмологической клинике

В Сальвадоре пациенты потеряли зрение после лечения в офтальмологической клинике
Более десяти пациентов потеряли зрение после операции по удалению катаракты в клинике Сальвадора. Об этом пишет Metrópoles.

В такой ситуации оказались пациенты, которые были прооперированы 26 февраля в клинике Кливан в Сан-Сальвадоре. Сейчас 26 человек остаются в больнице, дата выписки пока не определена.

Как сообщается, 11 пострадавших перенесли эвисцерацию глаза (щадящая операция по удалению внутреннего содержимого глазного яблока при сохранении склеры (белковой оболочки) и наружных мышц), но зрение им сохранить не удалось.

«Всем оказывается помощь со стороны системы здравоохранения, проводятся периодические осмотры, назначаемые индивидуально в соответствии с клинической оценкой каждого случая», — сообщили в Муниципальном управлении здравоохранения (SMS).

Клиника остается закрытой, а ее контракт приостановлен.

Ранее женщине удалили матку после родов в перинатальном центре в Амурской области.

 
