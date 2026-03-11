В ДНР призвали граждан избегать публикации материалов о последствиях украинских атак

В ДНР напомнили об опасности публикации материалов с мест украинских ударов

Украинские боевики продолжают попытки получить любые медиаматериалы о последствиях своих атак. Умышленная и осознанная помощь врагу такой информацией может повлечь наказание вплоть до 25 лет лишения свободы. Об этом сообщается в Telegram-канале Штаба обороны Донецкой народной республики.

Отмечается, что за неделю в ДНР были оштрафованы на шесть тыс. рублей за публикацию в чатах фото и видео обстрелов три человека.

В штабе напомнили, что, согласно законам республики, интернет-ресурсы не имеют права публиковать материалы о последствиях украинских ударов. Также для граждан предусмотрена административная и уголовная ответственность за данные деяния.

«Смерть соотечественников по вине тех, кто отправил видео вражескому Telegram-каналу, отягчает вину и карается лишением свободы вплоть до пожизненного», — подчеркнули в штабе.