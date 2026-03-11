В Забайкалье подросток пошел гулять с друзьями и умер

В Забайкалье подросток упал с забора на прогулке и умер

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка, который упал с забора во время прогулки. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

Инцидент произошел 10 марта в поселке Шерловая Гора. По данным Chita.ru, подросток гулял с друзьями, а при возвращении домой решил перелезть через забор высотой около двух метров. Мальчик неудачно упал и скончался.

Как сообщила уполномоченная по правам ребенка в крае Наталья Эпова, ранее у подростка отмечались обмороки, о чем ставили в известность родителей. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

