В Забайкалье подросток пошел гулять с друзьями и умер

В Забайкалье подросток упал с забора на прогулке и умер
В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка, который упал с забора во время прогулки. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

Инцидент произошел 10 марта в поселке Шерловая Гора. По данным Chita.ru, подросток гулял с друзьями, а при возвращении домой решил перелезть через забор высотой около двух метров. Мальчик неудачно упал и скончался.

Как сообщила уполномоченная по правам ребенка в крае Наталья Эпова, ранее у подростка отмечались обмороки, о чем ставили в известность родителей. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

До этого в Якутске подростка насмерть придавило танком. Инцидент произошел в парке «Россия — моя история», где были установлены несколько танков, молодой человек залез под один из них.

Ранее в школе Екатеринбурга ученика нашли мертвым в туалете.

 
