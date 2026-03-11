Топ-менеджер Rambler&Co заявил о необходимости маркировки ИИ-контента

Сейчас многие ИИ-модели могут работать с архивами медиа за десятилетия, но у авторов и издателей нет прозрачного инструмента запрета или контроля, заявил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер в рамках заседания комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере.

«Сегодня по закону автором может быть только человек, в то же время ИИ уже используется для подготовки сложных текстов, музыки, визуальных работ, которые создаются на основе огромных массивов чужого контента», — сказал он.

Цыпер добавил, что на СМИ Rambler&Co находится архив информации за 26 лет.

«Сейчас нейросети могут свободно это использовать. Важно честно ответить на вопросы: кто в этом процессе считается автором, кто правообладателем, и каким образом отмечать ИИ-контент, чтобы рынок и аудитория понимали, что перед ними – результат человеческого труда или работы нейросети», — отметил он.

По словам Цыпера, обязательная маркировка ИИ-контента должна быть инструментом защиты рынка и пользователей от злоупотреблений и фейков.

Цыпер подчеркнул, что слишком сильные ограничения могут начать тормозить технологическое развитие.