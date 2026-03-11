Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Топ-менеджер Rambler&Co заявил о необходимости маркировки ИИ-контента

Андрей Цыпер: авторы не имеют инструмента контроля работы ИИ с контентом
Пресс-служба Rambler&Co

Сейчас многие ИИ-модели могут работать с архивами медиа за десятилетия, но у авторов и издателей нет прозрачного инструмента запрета или контроля, заявил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер в рамках заседания комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере.

«Сегодня по закону автором может быть только человек, в то же время ИИ уже используется для подготовки сложных текстов, музыки, визуальных работ, которые создаются на основе огромных массивов чужого контента», — сказал он.

Цыпер добавил, что на СМИ Rambler&Co находится архив информации за 26 лет.

«Сейчас нейросети могут свободно это использовать. Важно честно ответить на вопросы: кто в этом процессе считается автором, кто правообладателем, и каким образом отмечать ИИ-контент, чтобы рынок и аудитория понимали, что перед ними – результат человеческого труда или работы нейросети», — отметил он.

По словам Цыпера, обязательная маркировка ИИ-контента должна быть инструментом защиты рынка и пользователей от злоупотреблений и фейков.

Цыпер подчеркнул, что слишком сильные ограничения могут начать тормозить технологическое развитие.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!