Врач рассказала, когда можно начать ходить без шапки

Сразу после прихода весеннего тепла многие россияне перестают носить шапку, однако такое решение может навредить здоровью. Об этом в разговоре с aif.ru предупредила врач-терапевт Софья Волкова.

По словам специалиста, ранний отказ от ношения головного убора весной может привести к серьезным осложнениям, поскольку после зимы организм человека еще некоторое время остается ослабленным.

«Даже при плюсовой температуре, например, +2…+4°C, холодный ветер может вызвать резкий спазм сосудов головы, а также привести к местному снижению иммунитета, многократно увеличив риск заболеть простудным заболеванием с осложнением, менингитом или отитом», — объяснила она.

По словам врача, перестать носить шапку без вреда для здоровья можно лишь после того, как дневная температура воздуха на улице будет стабильно составлять +8…+10°C, а сильные порывы ветра стихнут.

Врач-терапевт, автор медицинских книг Андрей Звонков до этого говорил, что россияне начинают чаще болеть в весенний сезон не из-за смены погоды, а из-за своих действий. По его словам, в это время многие подсознательно пытаются почувствовать себя теплее и начинают преждевременно ходить нараспашку, отказываясь от головных уборов и шарфов. Такие действия создают условия для переохлаждения и снижения иммунитета.

