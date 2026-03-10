Размер шрифта
«Пикник Афиши» отметил женский праздник тренировками со звездами

В Москве 8 марта прошел праздник заботы о себе «Пикника Афиши»
Виктория Богданова

В Москве в Международный женский день состоялись тренировки с участием артистов и блогеров, которые летом выступят на «Пикнике Афиши». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что формат вызвал живой отклик у аудитории: все места на тренировки были забронированы в течение 30 минут после анонса.

Все участники мероприятия получили тематические стикерпаки от «Афиши» и цветы.

В течение дня на площадке прошли несколько разных тренировок: фитбоксинг с рэп-исполнителем Арустамовым, пилатес с артисткой Сабу, растяжка с Артемом Евтушенко, силовая со штангой вместе с группой «Лауд», барре с блогером Платоном Гороховым и занятие с певицей Арюной на реформерах.

Арустамов после фитбоксинга поблагодарил участниц за проявленную силу воли.

«Так выкладываться на тренировке — это очень круто. Я бы пожелал всем, кто придет на «Пикник Афиши», просто посмотреть на меня, послушать мои треки и прокачать музыкальный вкус», — отметил артист.

В свою очередь, Горохов рассказал, что занимался классическим балетом десять лет, но все равно столкнулся с вызовом.

«Тренировка оказалась сложнее, чем классика: с утяжелителями это уже взрослый спорт. Если девушки после такого спокойно идут дальше по делам — они реально киборги, у меня к ним только уважение», — поделился он.

Мероприятие, как отметила команде «Пикника Афиши», стало удачным экспериментом на стыке культурного и спортивного досуга.

 
