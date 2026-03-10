Размер шрифта
В России вышел первый медиапроект о ФСБ

Олимпийский чемпион Шипулин стал первым героем медиапроекта о ФСБ России
Кадр из видео/Медиапроект «Бывших не бывает»

В России презентован первый выпуск медиапроекта «Бывших не бывает» о работе органов госбезопасности России. Он впервые говорит о работе ФСБ без мифов и клише, отметили создатели.

Премьерной рубрикой проекта стало «Личное дело» — сборник интервью ветеранов спецслужб, которые впервые делятся личным и рассказывают, как сложилась их жизнь до и после службы.

В сьемках пилотного эпизода принял участие олимпийский чемпион, депутат Госдумы, глава Федерации биатлона Свердловской области и ветеран ФСБ Антон Шипулин.

В 2014 году Шипулин завоевал золото в командной эстафете по биатлону на Олимпиаде в Сочи, но затем был дисквалифицирован из-за якобы употребления допинга. Спортсмен рассказал ведущему рубрики, ветерану спецслужб Руслану Угрюмову, как воспринял обвинение, а также об избирательном отношении иностранных спортивных организаций.

Шипулин подчеркнул, что не признает вину и подтверждает, что у него никогда не было подозрительных допинг-проб или официального доказательства употребления запрещенных препаратов.

Спортсмен также отметил, что западные спортсмены маскируют допинг под лекарства от аллергии и астмы, то же самое время необходимые российским спортсменам препараты западные организации не согласовывают.

Комментируя извращение церемоний открытия и закрытия Олимпиады, а также нарастание популярности нетрадиционных ценностей на Западе, спортсмен поделился, что воспитывает маленьких детей и не хотел бы, чтобы такая пропаганда их коснулась. Поэтому в качестве депутата Госдумы прикладывает усилия к борьбе с деструктивной идеологией.

Также в медиапроект войдет рубрика «Столик на Платова» — серия подкастов о том, как органы безопасности выявляют, предупреждают и пресекают современные угрозы.

Кроме того, в рамках направления «Пробить по базе» специалисты проведут оперативный профайлинг одиозных политиков и публичных недоброжелателей России.

 
