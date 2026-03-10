Размер шрифта
Общество

Народный фронт и «Побратимы» обеспечили участников СВО на передовой стоматологией

Стоматологи из разных регионов России вылечили свыше тысячи бойцов СВО
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

Более тысячи бойцов СВО оперативно получили на передовой помощь стоматолога. Об этом сообщила пресс-служба Народного фронта.

Уточняется, что гражданские врачи из объединения «Побратимы» при поддержке Народного фронта с 2024 года в ходе командировок лечат зубы участникам СВО прямо вблизи линии боевого соприкосновения: выполняют протезирование и удаление зубов, печатают импланты, делают чистки, лечат кариес.

Медики привозят с собой современное оборудование и применяют цифровые технологии и 3D-моделирование. Народный фронт — закупает расходники, помогает врачам с организационными и бытовыми вопросами.

Врачи подчеркнули, что современные цифровые методики, в том числе печать, значительно сократили объем лаборатории и этапы производства.

«Мы видим, как в 30 километрах от линии боевого соприкосновения работает цифровая стоматология, фактически фабрика по печати зубов», — отметила представитель Народного фронта Юлия Зимова.

Инициатива направлять гражданских врачей в помощь военным медикам была озвучена врачом Борисом Сычениковым во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Народный фронт не просто разгружает военных стоматологов — мы приносим самые новые технологии на стыке гражданской и военной медицины и помогаем бойцам быстро и оперативно. В условиях окопов, переохлаждения, постоянного стресса все хронические проблемы обостряются, и бойцы очень нуждаются в этой помощи», — рассказал Сычеников.

 
