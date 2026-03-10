Размер шрифта
Стартовал прием заявок компаний на премию «Бренд года в России»

Премия «Бренд года в России 2026» учредила новую номинацию
Пресс-центр премии «Бренд года в России»

Оргкомитет IV национальной премии «Бренд года в России 2026» объявил о начале приема заявок. Отечественные компании смогут посоревноваться в номинациях в одной из трех категорий: «Товары и продукты», «Услуги», «Специальные номинации», сообщили организаторы.

Также в пресс-центре премии рассказали, что в этом году учреждена новая номинация, посвященная разработкам и инновациям — «Технологический бренд». В ее рамках эксперты рассмотрят российские компании, которые не только придумали технологию, но и успешно внедрили ее с измеримым эффектом.

Отмечается, что соревнование по-прежнему проходит в двух лигах — высшей и первой, что обеспечивает справедливую борьбу компаний из разных сегментов бизнеса.

«За три года проведения конкурса наши лауреаты не просто следовали трендам, они их создавали, внедряли инновации и формировали новые стандарты брендинга, вдохновляя всю индустрию. Уверены, что участие в премии даст компаниям мотивацию совершенствовать свои товары и услуги, чтобы выгодно отличаться от конкурентов и получить заслуженное признание среди профессионального сообщества», — отметила исполнительный директор премии «Бренд года в России» Ольга Маркелова.

Всем номинантам конкурса 2026 года будет обеспечена коммуникационная поддержка на ресурсах премии и информационных партнеров. Стратегическим медиапартнером премии «Бренд года в России 2026» выступает медиахолдинг Rambler&Co.

Кроме того, бренды-финалисты представят на Днях открытых презентаций Экспертному жюри реальный эффект и масштабируемость.

Первый отборочный этап премии пройдет до середины мая. Конкурсные мероприятия продлятся до октября.

Победители премии будут объявлены на торжественной церемонии награждения лауреатов в ноябре в Москве.

 
