Российские казаки усилят работу с резервистами

Атаман Кузнецов: нужно усилить работу с казаками для пополнения людского резерва
В условиях, когда вопросы защиты суверенитета и территориальной целостности Родины стоят особенно остро, казаки обязаны с ответственностью подойти к состоянию мобилизационных ресурсов, информация о резерве должна стать предметом постоянного обсуждения в каждом казачьем обществе. Об этом заявил на расширенном заседании коллегиальных органов управления Всероссийского казачьего общества всероссийский атаман Виталий Кузнецов, сообщил Telegram-канал организации.

Уточняется, что Всероссийское казачье общество впервые провело заседание коллегиальных органов cвоего управления.

«Здесь за одним столом собрались и атаманы, и старики, и духовники. Полагаю, что благодаря совместным усилиям будет достигнут очень важный, консолидирующий результат. Решения, которые планируется принять на совещании, непременно дадут новый импульс к развитию российского казачества», — отметил ответственный секретарь Совета при президенте России по делам казачества Алексей Кириченко.

Кузнецов в ходе мероприятия подчеркнул необходимость усилить работу по пополнению казаками мобилизационного людского резерва.

«В настоящее время казаки, наряду с выполнением текущих государственных задач официально привлекаются к защите критически важных объектов и решению задач территориальной обороны. Мы должны быть в полной боевой готовности по первому зову Родины встать в строй. В этой связи необходимо усилить работу по информированию казаков об условиях поступления в мобилизационный людской резерв», — подчеркнул Кузнецов.

Также всероссийский атаман обозначил задачи по развитию кадрового потенциала и работе с молодежью. В частности, в этом году в два этапа на базе мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» вновь пройдет образовательный форум «Казачий кадровый резерв», направленный на подготовку будущих руководителей казачьих обществ.

В числе приоритетов Кузнецов назвал также развитие физической культуры и спорта среди казачьей молодежи, в том числе проведение войсковых этапов и всероссийского финала турнира по смешанным единоборствам на Кубок атамана Всероссийского казачьего общества.

Отдельное внимание Кузнецов уделил привлечению молодых людей в казачьи общества, указав на необходимость системной работы в этом направлении.

 
