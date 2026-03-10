Размер шрифта
В Королеве благоустроят Центральный парк культуры и отдыха

В Центральном парке культуры и отдыха в Королеве появятся зоны отдыха
Shutterstock/FOTODOM

В Королеве благоустроят Центральный парк культуры и отдыха площадью 11 га, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

В рамках работ в парке благоустроят две детские тематические площадки, парк аттракционов, спортивную зону, летний кинотеатр, детский автогородок, павильон «Космос» и танцевальную веранду.

Специалисты уменьшат площади детских площадок в соответствии с региональным стандартом благоустройства общественных территорий, а также создадут в парке две детские тематические площадки.

Кроме того, в парке появится специальный павильон для мастер-классов, а в спортивной зоне обновят тренажеры и поставят новое оборудование для воркаута.

В мультимедийном павильоне «Космос» обустроят площадку для тихого отдыха, а на главных входах появятся индивидуальные входные группы.

Также специалисты озеленят территорию парка.

Основные направления благоустройства включают создание привлекательных зон отдыха с качелями, беседками, детскими игровыми площадками, площадками для воркаута и игры в настольный теннис, петанк и шахматы.

 
