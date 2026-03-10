Размер шрифта
В России наградят разработчиков лучших ИТ-решений для развития цифрового суверенитета

Жюри премии «Приоритет» в 2026 году отметит решения в сфере цифровизации и ИИ
Пресс-служба премии «Приоритет: Цифра - 2026»

В России дан старт приему заявок на национальную премию «Приоритет: Цифра - 2026». В этом году номинации разделены на два блока: «Цифровизация» и «Искусственный интеллект», сообщили организаторы.

Уточняется, что подать заявку на премию отечественные ИТ-компании могут как в одной, так и в нескольких номинациях. Также предусмотрена специальная номинация «ИТ-Персона».

Кроме того, посоревноваться в конкурсе смогут компании из разных сегментов предпринимательства: крупного, среднего и малого бизнесов.

«Сегодня ключевая задача отраслевых премий заключается в формировании технологической экосистемы, где инновации находят спрос, инвестиции и возможности для масштабирования. Конкурс «Приоритет» соединяет разработчиков, бизнес и государство вокруг практических цифровых решений», — отметил исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин.

Организаторы напомнили, что премия направлена на выявление и поощрение лучших высокотехнологичных разработок и ноу-хау российских ИТ-компаний, способствующих развитию цифрового суверенитета России, а также суверенитета в области искусственного интеллекта.

«Премия «Приоритет» — эффективный инструмент для выявления прорывных ИТ-решений, которые определят будущее нашей индустрии и всей экономики страны.

В период экономических и геополитических вызовов такие конкурсы приобретают особую значимость для развития конкурентоспособности отечественных информационных технологий», — подчеркнул глава «РУССОФТа» Валентин Макаров.

В 2026 году конкурс предполагает коммуникационную поддержку проектов номинантов на сайте премии, аккаунтах конкурса в социальных сетях и на ресурсах информационных партнеров, а также проведение онлайн-дискуссий и стратегических митапов «Технологии здесь и сейчас».

Также на Неделе открытых презентаций номинанты смогут продемонстрировать экспертному совету премии свои проекты в области импортозамещения информационных технологий, в повышении конкурентоспособности отечественной ИТ-отрасли, автоматизации и цифровизации промышленности.

Стратегическим медиапартнером премии «Приоритет: Цифра — 2026» выступает медиахолдинг Rambler&Co, медиапартнерами — «Лента.ру», и «Газета.Ru».

Конкурсные мероприятия пройдут до конца мая. Победители премии будут объявлены 17 июня в Москве.

 
