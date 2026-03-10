Около 8 тысяч человек посетили Музей Победы в праздничные выходные

Более 2 тысяч женщин побывали в Музее Победы 8 марта

В праздничные выходные, с 7 по 9 марта, Музей Победы в Москве посетили более 8 тыс. человек, сообщили в пресс-службе музея.

В эти дни для посетителей проводили бесплатные мастер-классы, экскурсии, концерты и арт-встречи. Также 8 марта музей посетили более 2 тыс. женщин.

«Участницами многочисленных мероприятий главного здания музея на Поклонной горе стали, в том числе, многодетные матери, жены участников специальной военной операции, все, кто воспитывает детей и особенно нуждается в поддержке в такой важный праздник», — говорится в сообщении.

В праздничные выходные в музее в рамках концертной программы «Русский калейдоскоп» прошли выступления артистов фольклорного отделения детской музыкальной школы им. Э. Грига, состоялась премьера спектакля «Дети войны» школьного театра «Дети Станиславского», а также праздничный концерт артистов духового оркестра Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке.

Кроме того, посетители смогли увидеть выставку «Красота спасает мир».

«Цветы напоминают нам, что, несмотря на все испытания, жизнь продолжается, а красота — не просто украшение, а источник внутренней опоры и воли к жизни», — говорится в сообщении музея.

В Международный женский день в музее показали художественную коллекцию «Русские в моде», во время которой зрители смогли увидеть арт-платки Нины Ручкиной.

На мастер-классах посетители смогли сделать тематические подарки своими руками, а на экскурсии «Женщины Победы: судьбы, мужество, подвиг» гиды рассказали гостям о судьбах женщин в годы войны.

В рамках празднования 8 Марта в Музее Победы также прошла интеллектуальная командная игра об истории праздника и кинопоказ советской мелодрамы «Моя любовь».

Напомним, Rambler&Co является стратегическим информационным партнером Музея Победы.