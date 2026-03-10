Ученые раскрыли загадку, почему кошки всегда приземляются на лапы

Daily Mail: ученые из Японии объяснили, почему кошки всегда приземляются на лапы

Ученые из Университета Ямагути в Японии заявили, что смогли объяснить одну из самых известных загадок животного мира — почему кошки всегда приземляются на лапы, пишет Daily Mail.

Как показало исследование, опубликованное в журнале The Anatomical Record, ключ к этой способности скрывается в необычной гибкости позвоночника кошек, особенно в грудном отделе. Именно эта часть спины, расположенная ближе к передним лапам, оказалась почти в три раза более гибкой, чем поясничный отдел.

В ходе эксперимента исследователи изучили позвоночники пяти кошек, переданных университету для научных целей. Анализ показал, что позвоночник животного имеет разные уровни гибкости: грудной отдел легко скручивается, тогда как нижняя часть спины остается более жесткой. По словам ведущего автора исследования, доктора Ясуо Хигураши, такая структура позволяет кошке быстро поворачивать верхнюю часть тела и ориентироваться в пространстве во время падения.

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые также проанализировали видеозаписи, на которых двух взрослых кошек сбрасывали с высоты около одного метра. Выяснилось, что при падении передняя часть тела кошки поворачивается на доли секунды раньше задней.

Этот механизм позволяет животному разворачивать верхнюю и нижнюю части тела в противоположные стороны. Когда кошка поджимает передние лапы, она уменьшает инерцию и быстрее вращает верхнюю часть тела, тогда как вытянутые задние лапы создают большую инерцию и удерживают нижнюю часть более стабильной. После этого животное меняет положение лап и завершает поворот.

Ученые отмечают, что такой способ движения не нарушает закон сохранения углового момента — один из базовых законов физики. Поскольку разные части тела кошки вращаются в противоположных направлениях, общий угловой момент остается неизменным.

Так называемая «проблема падающей кошки» обсуждается в научной среде с XIX века и долгое время считалась парадоксом для физиков, отмечают эксперты. Новое исследование, по словам авторов, дает наиболее точное объяснение того, как кошкам удается выполнять свои знаменитые воздушные перевороты и приземляться на лапы.

