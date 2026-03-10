Размер шрифта
Россияне поддержали закон о запрете использования иностранных слов в рекламе

Rambler&Co: 44% россиян раздражают англицизмы на вывесках
Shutterstock/Zhuravlev Andrey

Более половины россиян (64%) поддержали закон, запрещающий использовать иностранные слова без перевода в рекламе, на вывесках и баннерах, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

Опрос показал, что 18% россиян выступают за эту меру, если ее будут применять без перегибов, 6% придерживаются нейтральной позиции, а 12% считают эту меру бюрократией.

По данным опроса, 44% россиян раздражают англицизмы на вывесках магазинов, кафе и салонов, 17% не нравятся иностранные слова на ценниках и табличках, 14% — в названиях услуг и разделов на сайтах компаний, 7% недовольны иностранными словами в рекламе и на баннерах, а 18% относятся к этому спокойно.

В ходе опроса 72% респондентов заявили, что, по их мнению, нужно заменять иностранные слова везде, 12% допускают английские термины в сфере финансов и сервисов, 8% — в сообщениях про акции, 6% — в моде и развлечениях, а 2% — в логистике и доставке.

По мнению 48% россиян, от англицизмов на городских вывесках страдают те, кто не владеет английским языком, 35% — пожилые люди и пенсионеры, 5% — родители с маленькими детьми.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 26 февраля по 5 марта 2026 года. Всего в нем приняли участие 11 153 интернет-пользователя. Напомним, с 1 марта 2026 года в России вступил в силу закон, запрещающий использование иностранных слов без перевода в рекламе, в том числе на вывесках и баннерах.

 
