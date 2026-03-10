Размер шрифта
Дачникам рассказали, какие работы важно выполнить на участке в марте

Агроном Маслов: в марте нужно обрезать деревья и обрабатывать сад от вредителей
encierro/Shutterstock/FOTODOM

Март – это время подготовки к предстоящему дачному сезону, поэтому важно не упустить момент для проведения весенних работ на участке. В первую очередь следует обрезать плодовые деревья и кустарники, начать с рано пробуждающихся косточковых, а затем переходить на яблони и груши, рассказал 360.ru главный агроном Академии имени Тимирязева Вячеслав Маслов.

«Что касается кустарников, вначале следует стричь жимолость, потом — смородину и малину», — считает агроном.

Далее он посоветовал побелить стволы деревьев, что поможет защитить их от ожогов на коре во время солнечной погоды. Кроме того ,важно принять меры по профилактике образования морозобоин на фоне температурных перепадов, отметил Маслов. Он посоветовал для этого не только побелить стволы, но и применять отвары на основе смол, петролатума и добавок, а также обмотать деревья нетканым материалом.

Кроме того, в марте самое время провести обработку участка от вредителей и болезней. В том числе для обработки растений можно применять железный купорос, отметил агроном. Он посоветовал использовать также специальные ловчие кольца или пояса, которые ловят насекомых; делать кольца можно из бумаги, мешковины или пленки, закрепляя их затем на стволах.

Ранее россиян предупредили, что у дачников начнут изымать участки за невырубленные деревья.

 
