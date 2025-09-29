Россиянам рассказали о катастрофическом падении спроса на мебель

В 2025 году мебельный рынок переживает резкое торможение. Продажи падают в среднем на 10–15%, средняя цена продукции выросла на 20%, производство снизилось примерно на 8% по сравнению с прошлым годом. Отрасль сталкивается не с «сезонными трудностями», а с системным кризисом. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель и генеральный директор мебельной компании STAVROS Андрей Рагозин.

«Во-первых, покупательская способность людей снижается. Рост цен на продукты, услуги и лекарства опережает доходы. Это приводит к тому, что люди тратят деньги на товары первой необходимости, а мебель становится покупкой «на потом». Потребительские займы под текущий процент, предлагаемые банками, превращают покупку кухни или классической мебели в кредит в рискованное решение. Во-вторых, рынок насытился. За 2020–2021 годы, во время ипотечного бума, многие семьи уже обставили квартиры. Сегодня запросы смещаются на косметические обновления, то есть новый диван вместо мебельного гарнитура, замена фасадов вместо целой кухни. В итоге средний чек мебельных компаний снижается, загрузка фабрик падает», — объяснил он.

В-третьих, жилищное строительство замедляется. Новая квартира или новый дом всегда ведут к покупке мебельных изделий. Однако замедление рынка новостроек и частных домов, а также менее доступная ипотека означают меньше «первичной комплектации». В регионах этот фактор особенно заметен.

В-четвертых, импортные материалы дорожают. Большая часть мебельной отрасли завязана на фурнитуру, ткани, химические материалы из-за рубежа. Российские аналоги пока не покрывают всех потребностей. Пошлины и логистические сбои делают мебель дороже. Наконец, меняются привычки покупателей. Все чаще мебель покупают не комплектами, а «по частям» на маркетплейсах. Например, столешница отдельно, ножки отдельно. Б/у сегмент тоже растет, так как покупка на популярных досках объявлений значительно экономит бюджет, молодые семьи часто выбирают этот вариант. Для фабрик, ориентированных на полноценные гарнитуры, это удар по бизнес-модели.

«К чему это все приведет? Во-первых, будут сокращаться производства. Региональные фабрики уже снижают объемы. В 2025 году часть будет вынуждена закрывать цеха или сокращать сотрудников. Малые производители, зависимые от дилеров, окажутся в зоне наибольшего риска. Во-вторых, вырастет доля дешевого сегмента. Чтобы удержать покупателя, мебельные компании уходят в экономкласс. Дизайн и материалы упрощаются, ассортимент выравнивается, рынок теряет разнообразие. Разработка и внедрение инноваций откладываются до лучших времен», — подчеркнул эксперт.

В-третьих, закономерно происходит концентрация рынка. Крупные бренды выживут за счет сетевого сбыта, складов и масштабных закупок. Небольшие компании могут не выдержать конкуренции. В перспективе это грозит монополизацией отрасли отдельными игроками. В-четвертых, неизбежно падение качества мебели. Снижение себестоимости продукции подводит производителей к экономии на всем, от фурнитуры до покрытия. Мебель становится менее долговечной, что снижает доверие потребителей не только к отдельным игрокам, но и к отрасли в целом.

Наконец, увеличится «серый» сектор. Когда официальная мебель дорожает, покупатели идут к полукустарным мастерским, например в гаражи. Там дешевле, но нет ни гарантии, ни контроля качества, ни сервиса. Это подрывает позиции официальных фабрик и деформирует рынок.

«В текущей ситуации мебельщики молчат о кризисе, так как у многих возникает естественный страх потерять оставшихся клиентов. Чтобы не спугнуть спрос, компании стараются не акцентировать внимание на проблемах. Также возникают опасения за отношения с бизнес-партнерами. Банки, арендодатели, поставщики внимательно следят за сигналами рынка. Признание кризиса может обернуться ужесточением условий, предоплатой за материалы, сокращением кредитных линий», — резюмировал специалист.

