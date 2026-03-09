Размер шрифта
Умерла первая в СССР женщина-командир Ту-134

Скончалась первая в СССР женщина-командир Ту-134, летчица Галина Смагина
Евгений Загуляев/Фотохроника ТАСС

В Пермском крае умерла известная летчица Галина Смагина, которая была единственной в СССР женщиной – командиром Ту-134. Об этом сообщила член Общественной палаты Прикамья, экс-депутат Пермской думы Надежда Агишева в своем Telegram-канале.

Агишева уточнила, что Галины Олеговны не стало вечером 9 марта. Летчице было 83 года. Причины ее смерти не называются. Дата, место и время прощания с Галиной Смагиной пока не сообщаются.

Галина Олеговна родилась 31 октября 1942 года в Молотове (так в то время называлась Пермь). Она стала первой женщиной – командиром пассажирского самолета Ту-134 в гражданской авиации СССР. Смагина установила пять мировых рекордов на дальность и скорость полета по замкнутому маршруту. В частности, она была участницей рекордного беспосадочного перелета из Софии во Владивосток на Ил-62М в 1977 году.

Имея диплом летчика-инструктора, подготовила несколько десятков военных летчиков, а также пилотов гражданских самолетов. Летала в Средней Азии, над Памиром, доставляла на погранзаставы личный состав и военные грузы. Награждена знаком «Отличный пограничник» II степени.

Ранее на 102-м году жизни умерла балерина Нинель Петрова.

 
