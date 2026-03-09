Суд над экс-мэром Стамбула перенесли из-за скандала

Стамбульский суд во вторник, 10 марта, возобновит слушания по резонансному делу о коррупции, главным фигурантом которого является бывший мэр города Экрем Имамоглу. Об этом сообщает телеканал Sözcü.

Заседание началось со спора между Имамоглу и председательствующим судьей. Попытка экс-градоначальника выступить с заявлением в самом начале процесса была пресечена, что вызвало волну протестов со стороны адвокатов и привело к экстренному перерыву. После возобновления сессии защита потребовала отвода судьи, обвинив его в игнорировании базовых процессуальных норм, таких как установление личностей подсудимых и оглашение сути обвинения.

На скамье подсудимых находятся 105 человек, пребывающих под стражей с марта прошлого года, а список свидетелей включает 402 фамилии. Обвинительное заключение, подготовленное прокуратурой, насчитывает почти четыре тысячи страниц. Бывшему градоначальнику вменяется создание преступной группировки, взяточничество, отмывание незаконных доходов, мошенничество и махинации при проведении государственных тендеров. В совокупности по всем пунктам обвинения Имамоглу грозит срок до 2 352 лет лишения свободы.

Ранее в Турции потребовали запретить основную оппозиционную партию.