Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Суд над экс-мэром Стамбула перенесли из-за скандала

Sözcü: суд над бывшим мэром Стамбула продолжится 10 марта из-за скандала
Dilara Senkaya/Reuters

Стамбульский суд во вторник, 10 марта, возобновит слушания по резонансному делу о коррупции, главным фигурантом которого является бывший мэр города Экрем Имамоглу. Об этом сообщает телеканал Sözcü.

Заседание началось со спора между Имамоглу и председательствующим судьей. Попытка экс-градоначальника выступить с заявлением в самом начале процесса была пресечена, что вызвало волну протестов со стороны адвокатов и привело к экстренному перерыву. После возобновления сессии защита потребовала отвода судьи, обвинив его в игнорировании базовых процессуальных норм, таких как установление личностей подсудимых и оглашение сути обвинения.

На скамье подсудимых находятся 105 человек, пребывающих под стражей с марта прошлого года, а список свидетелей включает 402 фамилии. Обвинительное заключение, подготовленное прокуратурой, насчитывает почти четыре тысячи страниц. Бывшему градоначальнику вменяется создание преступной группировки, взяточничество, отмывание незаконных доходов, мошенничество и махинации при проведении государственных тендеров. В совокупности по всем пунктам обвинения Имамоглу грозит срок до 2 352 лет лишения свободы.

Ранее в Турции потребовали запретить основную оппозиционную партию.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!