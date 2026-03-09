Размер шрифта
Вышедший из тюрьмы мужчина забил подростка молотком и выпил его кровь

В Индии вышедший из тюрьмы мужчина забил подростка молотком и выпил его кровь
REDCHYTS FEDIR/Shutterstock/FOTODOM

В Индии мужчина вышел из тюрьмы и напал с молотком на 16-летнего подростка. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел днем в деревне Саманна округа Дамох в штате Мадхья-Прадеш. Подросток шел к сестре на праздник, когда на него сзади напал мужчина, недавно освободившийся из тюрьмы.

Конфликтов подростком и мужчиной до этого не было. Очевидцы рассказали, что нападавший сбил юношу с ног палкой, а затем несколько раз ударил молотком по голове — подросток не выжил. После этого, по словам жителей, он пил кровь из раны жертвы и пытался съесть фрагменты его плоти. После этого мужчина скрылся в поле.

Местные жители бросились в погоню, окружили подозреваемого и удерживали его до прибытия полиции. По словам очевидцев, при задержании он вел себя пугающе спокойно. По данным полиции, у мужчины могло развиться психическое расстройство, ему назначат медицинскую экспертизу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Индии мужчины в масках ворвались в хижину 90-летней женщины и изнасиловали ее.

 
