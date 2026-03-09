Размер шрифта
Иркутский подросток ударил пьяного мужчину ножом, чтобы «проучить», и попал на видео

В Иркутске подросток ударил пьяного мужчину ножом, он не выжил

В Иркутске подросток решил «проучить» пьяного мужчину и ударил его ножом. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 8 марта на улице Академика Окладникова. Компания юношей заметила в торговом центре 28-летнего незнакомца, поведение которого показалось им неадекватным из-за алкогольного опьянения. Позже на улице молодые люди спровоцировали с ним ссору, намереваясь «проучить» мужчину.

В ходе конфликта один из молодых людей ударил мужчину ножом в ногу. Пострадавший не выжил, он истек кровью всего за несколько минут.

Правоохранители установили и задержали подозреваемого. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Решается вопрос о заключении юноши под стражу. Следователи допрашивают других участников потасовки.

Ранее петербуржец во время ссоры ударил мужчину ножом в шею.

 
