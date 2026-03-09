Россиян предупредили об опасности отбеливающих средств для зубов с маркетплейсов

Врач Каратаева: полоски и гели для отбеливания зубов с маркетплейсов опасны

Россияне все чаще покупают полоски, гели и каппы для отбеливания на маркетплейсах, надеясь сэкономить на стоматологии. Однако такие эксперименты без осмотра врача могут обернуться проблемами с полостью рта. Об этом «Газете.Ru» рассказала главный врач стоматологии «Все Свои» Виктория Каратаева.

По словам специалиста, главная проблема домашних наборов из онлайн-магазинов в том, что человек использует активные вещества вслепую.

«Перекись водорода и пероксид карбамида при попадании на слизистую вызывают покраснение и воспаление. В клинике слизистую тщательно изолируют, чтобы избежать осложнений», — объяснила Каратаева.

Попытки отбелить зубы без показаний дешевыми средствами из интернета могут спровоцировать повышенную чувствительность зубов из-за потери минералов, продолжила стоматолог.

«Если у человека есть недиагностированный кариес в стадии пятна, после домашнего отбеливания эти участки могут проявиться сильнее, и результат будет неэстетичным», — подчеркнула она.

Много вопросов вызывают составы средств с маркетплейсов, подчеркнула собеседница издания. В подделках могут встречаться потенциально опасные компоненты, например, формальдегиды способны вызывать аллергию и раздражение слизистой, а фталаты могут влиять на эндокринную систему. Тяжелые металлы — это риск системных отравлений, предупредила Каратаева.

«Кариес даже на стадии пятна, заболевания пародонта — противопоказание к процедуре, а коронки, пломбы и виниры не отбеливаются, — сказала стоматолог. — В итоге после домашнего «осветления» натуральных зубов разница с реставрациями становится заметнее, и может понадобиться замена ортопедических конструкций».

Некоторым людям такие процедуры противопоказаны в принципе, обратила внимание Каратаева. Это беременные, несовершеннолетние, пациенты с онкологическими заболеваниями, с аллергией на компоненты отбеливающих средств.

Наконец, результат домашнего отбеливания с маркетплейса, по заверению врача, часто бывает краткосрочным. Через пару недель ослабленная эмаль начинает быстрее впитывать красители из пищи и напитков — вина, чая, кофе, ягод, соусов, газировки. Человек повторяет процедуру снова и снова и в итоге наносит вред эмали и слизистой.

Каратаева добавила, что самый безопасный путь — начинать с индивидуальной консультации. На приеме стоматолог собирает анамнез, уточняет привычки и образ жизни, оценивает состояние эмали, десен и наличие противопоказаний. Даже профессиональная чистка имеет ряд противопоказаний, такие как: заболевание стоматитом, гепатитом, туберкулезом, а также наличие острых инфекций; если у пациента слишком тонкая зубная эмаль, непереносимость компонентов, применяемых при очистке; эрозия, гипоплазия зубной эмали.

Именно на осмотре исключаются противопоказания, обсуждаются эстетические процедуры, желаемый результат, далее пациенту подбирают персональную программу. Например глубокую чистку или био-гигиену полости рта, которые эффективно удаляют налет и пигментацию.

Если вы все же хотите использовать «домашние системы», важно посетить стоматолога, который подготовит ваши зубы к отбеливанию — вылечит кариес, воспаление десен, снимет зубной налет и камень, а также рекомендует подходящее домашнее отбеливание, снимет слепки для изготовления индивидуальных капп и расскажет, как правильно пользоваться системой отбеливания. Качество, безопасность, эффективность — главные показатели.

