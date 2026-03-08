Сенатор заявил, что в США не хотят длительного конфликта с Ираном

Американцы помнят последствия вторжения Вооруженных сил США в Ирак и не хотят втягивания в длительный конфликт с Ираном. Об этом заявил сенатор Крис Мерфи в эфире телеканала CNN.

«Американский народ не хочет этой войны. Они видели, что бывает, когда американские военные входят в такие места, как Ирак, как Афганистан. В конечном итоге гибнет много наших людей, мы тратим много денег», — сказал он.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее в Белом доме назвали причину ликвидации Хаменеи.